Кокарев: московскому «Динамо» всё равно, с кем играть

Нападающий московского «Динамо»рассказал о текущем положении дел в команде и ближайших матчах.«Новогодний выезд? На самом деле это очень важно, что мы сумели выиграть все четыре матча на этом непростом выезде. Сейчас такое турнирное положение, что команды идут очень плотно, потеря даже одного очка впоследствии может сказаться. Расслабляться нельзя ни на мгновение. Все ребята это понимают, и у нас получилось отыграть очень здорово.Каждый матч был сложным, непростым и очень упорным. Сейчас нет проходных игр, любая команда кусается. К примеру, тот же Новокузнецк очень сильно сопротивлялся и доставил нам немало неприятностей. Мы сумели взять все 100% очков, и это самое главное. Надеюсь, что и дальше у нас всё будет получаться. Будем тренироваться и двигаться дальше.Ближайшие соперники – «Нефтехимик» и «Лада»? Это хорошие, крепкие команды. И мы на них будем настраиваться очень серьёзно. Нам всё равно, с кем играть. Есть впереди только один матч, на который нужно максимально настроиться, сделать всё, чтобы победить. Не нужно заглядывать в последующие игры, нужно выходить и биться здесь и сейчас», – цитирует игрока официальный сайт клуба.