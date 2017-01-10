Горовиков: 500-е очко в карьере эмоций не вызвало, у нас командный вид спорта

Нападающий московского «Динамо», в матче с «Куньлунь Ред Стар» (5:3) набравший 500-е очко в карьере, отметил, что командные победы для него важнее личной статистики.«Я не слежу за своей статистикой. Если бы кто-то не вёл такую статистику, то я бы и не знал о том, что набрал 500 очков в карьере. Есть более важные задачи. Если говорить откровенно — то никаких эмоций эта цифра не вызвала. Я серьёзно. Нужно думать о другом. Если бы у нас был индивидуальный вид спорта, то имело бы смысл об этом задумываться и придавать какое-то значение. Но хоккей — это командная игра и тут важнее побеждать всем вместе, а не тянуть одеяло на себя и думать, сколько очков ты набрал. В командном виде спорта перед игроком стоит совсем другая задача — каждый вносит свой вклад в общее дело, и нужно не только забивать и отдавать передачи, но и играть в обороне. Статистика — это хорошо, но она всего лишь верхняя часть айсберга», — цитирует Горовикова пресс-служба клуба.