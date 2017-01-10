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«Автомобилист» благодаря Мишкопаду собрал 170 тыс. рублей для детского дома

10 января 2017, вторник. 18:03. Хоккей
6 января на матче «Автомобилист» — «Торпедо» прошёл традиционный благотворительный Мишкопад. После финальной сирены болельщики забросали лёд мягкими игрушками, которых в этот раз набралось 1340 штук. Все они будут переданы в детские дома Свердловской области.

Кроме того, от продажи специальных плюшевых медведей было выручено порядка 170 тыс. рублей. Собранные средства также пойдут на благотворительность. Как и в 2016 году, «Автомобилист» вместе со своими болельщиками поможет детскому дому в селе Кочневское. Год назад при помощи благотворительной акции во всём учреждении были заменены окна, в этот раз будут установлены новые двери взамен обветшалых.
Видео также можно посмотреть здесь.
Источник: Официальный сайт ХК "Автомобилист" Сообщить об ошибке
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ХК Автомобилист
Новости. Хоккей
10 января 2017, вторник
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