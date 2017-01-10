Гатиятулин: «Трактор» не набрал столько очков, чтобы быть спокойным за плей-офф

Главный тренер челябинского «Трактора»прокомментировал поражение от нижегородского «Торпедо» (2:3 Б).«Понимали, с кем играем, ожидали тяжёлый матч, такой и получился. Второй период провалили, соперник добавил, тем не менее хочу команду поблагодарить, что в третьем периоде смогли сравнять счёт. Мы не гонимся за четвёртым местом, мы не набрали ещё столько очков, чтобы быть спокойными за то, что будем в плей-офф. Мы понимаем, что играем много в три звена, но другого выхода нет. Не такой запас очков, что мы можем расслабиться. Надеемся, что Кручинин и Денисов будут готовы к выездной серии», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.