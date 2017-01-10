Капризов: нашему звену офигенно игралось в матче со «Спартаком»

«Утром на тренировке акклиматизация чувствовалась. Днём поспал, вроде проснулся. Был в каком-то коматозе, потом вроде бы в себя пришёл. В игре было нормально, старался об этом не думать, просто играл. В первом периоде не хватило удачного старта, всё-таки мы пропустили уже в первой смене, потом ещё один быстрый гол.
Нет, конечно, не расстроился, что в концовке не смог сделать хет-трик. Было бы приятно, но ничего страшного. Главное, что в той ситуации забили гол. Если бы не забили, то могло быть опасно, там счёт был 4:3. У меня с Умарком чудесное взаимопонимание? Не знаю (смеётся), Уми здорово отдаёт, и не только он, там всё звено. Нам офигенно игралось!
Где-то, конечно, молодёжный чемпионат мира добавил куража. Всё равно там поиграл на маленькой площадке, больше силовой борьбы и атак. Многому научился там. Сегодня перед игрой, когда шёл из дома, пацаны перед входом поздоровались, поздравляли, сфотографировался с ними. Один парень вообще конфеты подарил, очень приятно», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.