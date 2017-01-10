Арзамасцев: спасибо Капризову и Воробьёву, они вселили в «Салават» новую энергию

«Вы сами всё видели. Мы опять начали плохо. Не знаю, почему так плохо начинаем каждую игру. Но нашли в себе силы, отыгрались. Спасибо Кириллу Капризову, Мише Воробьёву. Они внесли новую энергию, новые эмоции. Это нам помогло. И тренеры, и мы сами поняли, что надо более активно играть в атаке, стали прессинговать, потому что они начали ошибаться в защите и не выводили шайбу из зоны. Нам это помогло, они начали удаляться, мы реализовали большинство, и из-за этого всё так получилось.
Надо забывать проигранные матчи, это уже история. На каждую игру нужно настраиваться по-новому. Но, повторюсь, мы не можем начать хорошо с первых смен. Не знаю почему, надо об этом думать, разговаривать, чтобы такого не было. В плей-офф такое прощаться не будет, там нужно будет играть по-другому. Конечно, нужно занимать как можно более высокую строчку в турнирной таблице. Мы стараемся обогнать „Трактор“, делаем всё для этого.
Вы сами знаете, что «Торпедо» — жёсткая, цепкая команда. Уверен, что будет тяжёлый хоккей, но будем бороться. С такими соперниками мы любим играть. Надеюсь, всё будет хорошо", — цитирует Арзамасцева пресс-служба клуба.