Тэйвз: Панарин и Анисимов больше, чем я, заслуживали попасть на Матч звёзд НХЛ

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»отметил, что его одноклубникибольше него заслуживали попасть на Матч звёзд НХЛ.«Со всей уверенностью могу сказать, что Панарин, Анисимов и Госса должны быть там, они больше, чем я, заслуживали это. Каким-то образом у меня получилось попасть в состав. Даже не знаю, как так вышло», — цитирует Тэйвза обозреватель Chicago Sun-Times Марк Лазерус.