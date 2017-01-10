Тэйвз: Панарин и Анисимов больше, чем я, заслуживали попасть на Матч звёзд НХЛ

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз отметил, что его одноклубники Артемий Панарин и Артём Анисимов больше него заслуживали попасть на Матч звёзд НХЛ.
«Со всей уверенностью могу сказать, что Панарин, Анисимов и Госса должны быть там, они больше, чем я, заслуживали это. Каким-то образом у меня получилось попасть в состав. Даже не знаю, как так вышло», — цитирует Тэйвза обозреватель Chicago Sun-Times Марк Лазерус.
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