«Медвешчак» — «Северсталь»: видеообзор

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Северсталью». Встреча проходила в Загребе и завершилась победой хозяев льда со счётом 2:1.Счёт был открыт во втором периоде, отличился Горан Безина, однако вскоре «Северсталь» отыгралась благодаря голу Евгения Монса. В заключительной трети Франсис Паре вновь вывел «Медвешчак» вперёд.