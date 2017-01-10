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«Медвешчак» — «Северсталь»: видеообзор

10 января 2017, вторник. 23:34. Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Северсталью». Встреча проходила в Загребе и завершилась победой хозяев льда со счётом 2:1.

Счёт был открыт во втором периоде, отличился Горан Безина, однако вскоре «Северсталь» отыгралась благодаря голу Евгения Монса. В заключительной трети Франсис Паре вновь вывел «Медвешчак» вперёд.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2017, понедельник. 21:00 МСК
Медвешчак
Загреб
2 : 1 0:0, 1:1, 1:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Безина (Воронин, Глумац) – 23:24 (5x5), 1:1 – Монс (Кагарлицкий, Сизов) – 31:06 (5x5), 2:1 – Паре (Смит, Воронин) – 51:13 (5x5)


>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ-2016/2017

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Медвешчак ХК Северсталь
Новости. Хоккей
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