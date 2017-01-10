«Медвешчак» — «Северсталь»: видеообзор

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Кубок Кремля 2016
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Фэнтези футбол
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт
Купить билет на матч Локомотив Кубань!
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
21:32
Захаркин: сейчас неважно, как играет Сведберг, я должен сделать его номером один
20:20
Бобровский, Малкин, Кучеров, Овечкин и Тарасенко сыграют в Матче звёзд НХЛ
19:37
«Трактор» отыгрался со счёта 0:2, но уступил «Торпедо» в юбилейном матче
19:23
Четыре очка Капризова помогли «Салавату» обыграть «Спартак»
18:00
Дементьев: Хичкок стал говорить в прессе больше положительного об игре Тарасенко
06:15
«Вашингтон» обыграл «Монреаль», Овечкин набрал 3 очка, Кузнецов — 2
07:23
Овечкин набрал 999 очков за карьеру
09:19
Овечкин: 999 очков означает, что я уже старый
10:19
Кузнецов: 1000 очков Овечкина – грандиозная отметка и для клуба, и для страны
19:23
Четыре очка Капризова помогли «Салавату» обыграть «Спартак»
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
«Медвешчак» — «Северсталь»: видеообзор
10 января 2017, вторник. 23:34.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Северсталью». Встреча проходила в Загребе и завершилась победой хозяев льда со счётом 2:1.
Счёт был открыт во втором периоде, отличился Горан Безина, однако вскоре «Северсталь» отыгралась благодаря голу Евгения Монса. В заключительной трети Франсис Паре вновь вывел «Медвешчак» вперёд.
КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2017, понедельник. 21:00 МСК
Медвешчак
Загреб
2 : 1
0:0, 1:1, 1:0
Северсталь
Череповец
1:0
– Безина (Воронин, Глумац) – 23:24 (5x5)
,
1:1
– Монс (Кагарлицкий, Сизов) – 31:06 (5x5)
,
2:1
– Паре (Смит, Воронин) – 51:13 (5x5)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ-2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
ХК Медвешчак
ХК Северсталь
Комментарии:
Правила
Новости. Хоккей
10 января 2017, вторник
23:39
Сидоров: думаю, мы были в одном броске не от серебра, а от золота МЧМ
23:35
Видео. «Куньлунь Ред Стар» — «Витязь»
23:34
«Медвешчак» — «Северсталь»: видеообзор
22:59
Впервые с 1994 года в Матче звёзд НХЛ не сыграют чешские хоккеисты
22:51
Войтек Вольски успешно перенёс операцию на шее
22:36
Торторелла, Террьен, Будро и ДеБур возглавят команды на Матче звёзд НХЛ
22:26
Хичкок: Тарасенко проводит свой лучший год и заслужил попадание на Матч звёзд
22:20
«Торонто» забрал вратаря Макэлинни с драфта отказов
22:07
КХЛ наложила наказание на нападающего «Динамо» Р Бичевскиса и оштрафовала его
21:48
Результаты игрового дня МХЛ
21:41
Ярушкин: очередная игра, где «Спартак» проиграл второй период
21:32
Захаркин: сейчас неважно, как играет Сведберг, я должен сделать его номером один
21:20
Бобровский пропустит матч с «Каролиной» из-за болезни
21:01
Тэйвз: Панарин и Анисимов больше, чем я, заслуживали попасть на Матч звёзд НХЛ
20:45
Арзамасцев: спасибо Капризову и Воробьёву, они вселили в «Салават» новую энергию
20:43
Капризов: нашему звену офигенно игралось в матче со «Спартаком»
20:20
Бобровский, Малкин, Кучеров, Овечкин и Тарасенко сыграют в Матче звёзд НХЛ
20:20
Новотны: ужасно сыграл с «Торпедо», одно очко – хороший результат для «Трактора»
20:02
Гатиятулин: «Трактор» не набрал столько очков, чтобы быть спокойным за плей-офф
20:00
Скудра: «Трактор» заслуженно взял одно очко в матче с «Торпедо»
19:54
Кирилл Капризов впервые в карьере КХЛ набрал четыре очка за матч
19:37
«Трактор» отыгрался со счёта 0:2, но уступил «Торпедо» в юбилейном матче
19:23
Четыре очка Капризова помогли «Салавату» обыграть «Спартак»
18:55
КХЛ опубликовала изменения в составах команд
18:44
Байлсма: Куликов пропустит ещё более недели
18:03
«Автомобилист» благодаря Мишкопаду собрал 170 тыс. рублей для детского дома
18:00
Дементьев: Хичкок стал говорить в прессе больше положительного об игре Тарасенко
17:57
Войтеку Вольски предстоит операция на шее
17:50
Горовиков: 500-е очко в карьере эмоций не вызвало, у нас командный вид спорта
17:24
Вудкрофт: Костицын может появиться в составе «Динамо» Мн уже в матче с «Амуром»
17:02
Кокарев: московскому «Динамо» всё равно, с кем играть
17:00
Агент Капризова: разговаривал с руководством «Миннесоты», давления на нас нет
16:44
«Витязь» обыграл «Куньлунь», прервав 2-матчевую серию поражений, у Макеева дубль
15:55
Демченко займёт место в воротах «Трактора» в первом матче ретросерии
15:34
КХЛ представила экипировку на Неделю звёзд
15:28
Херсли: в СКА хорошая атмосфера, игроков уважают
15:24
«Локомотив» — «Динамо» (Рига): видеообзор
15:05
Видео. «Йокерит» — «Лада»
15:01
Самсонов: проигрывать американцам очень обидно, эту бронзу не считаю шагом назад
14:25
Капризов: в 2018 году обязательно позвоню Брагину, посоветуюсь, что делать
13:42
Отравившиеся игроки «Кузнецких Медведей» 10 января выписываются из больницы
13:12
Саттер: в матче с «Далласом» были моменты, когда Будай всё видел
12:57
Купер: «Тампа» любит играть в искусный хоккей — это помогало, а теперь мешает
12:43
Победит ли «Трактор» в юбилейной игре и как завершатся другие матчи дня в КХЛ
12:27
С. Гусев: всегда зову тренера по имени-отчеству, никаких фамильярностей
Все новости
RSS
Кому из российских легионеров стоит вернуться из НХЛ в КХЛ?
Антону Худобину
Александру Бурмистрову
Никите Нестерову
Наилю Якупову
Сергею Калинину
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+