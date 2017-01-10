Видео. «Куньлунь Ред Стар» — «Витязь»

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Витязем». Встреча проходила в Пекине и завершилась победой гостей со счётом 2:1.Подмосковная команда забила два безответных гола в течение менее чем трёх минут в первой трети матча — дубль оформил Алексей Макеев. На 28-й минуте матча Чед Ро сократил разрыв в счёте до минимума.