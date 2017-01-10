Сидоров: думаю, мы были в одном броске не от серебра, а от золота МЧМ

Защитник молодёжной сборной России Михаил Сидоров поделился впечатлениями от участия в чемпионате мира, где наша команда завоевала бронзу.
«Я думаю, что мы были в одном броске не от серебра, а от золота. В финале у канадцев мы могли выиграть. Конечно, медаль — это хорошо, но мы все хотели выиграть – хоккеисты, тренеры. Немного не повезло. Так бывает в жизни, и ничего с этим не поделаешь. В группе немного другие игры. Как наш тренер говорит, там идёт предварительная часть. С канадцами мы проводили первый матч, у многих ребят был мандраж, волнение. В финале такого бы не было. Считаю, что мы бы выиграли.
После матча за бронзу настроение было хорошее, так как мы победили шведов, заключительный матч выиграли. Оставили хорошее впечатление для себя, болельщиков и тренеров. Хотелось закончить турнир хорошо.
Считаю, что лучше играть до «золотого» гола, чем бить буллиты в плей-офф. Всё-таки буллиты — это своего рода лотерея, как многие говорят. Я бы лучше играл овертайм до забитого гола, хотя в матче с американцами силы уже были на исходе. Скоротечный турнир, много матчей. Выходил на площадку в овертайме, и уже чувствовалась сильная усталость. Нам тренеры говорили, что будет пять буллитов, но многие игроки не услышали. И после трёх буллитов некоторые игроки начали радоваться. Но нам тут же сказали судьи, что буллитов будет пять и нужно успокоиться. Не думаю, что это как-то эмоционально на нас повлияло. Это значения не имеет», — приводятся слова Сидорова на официальном сайте «Ак Барса».