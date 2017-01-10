Сидоров: думаю, мы были в одном броске не от серебра, а от золота МЧМ

Защитник молодёжной сборной Россииподелился впечатлениями от участия в чемпионате мира, где наша команда завоевала бронзу.«Я думаю, что мы были в одном броске не от серебра, а от золота. В финале у канадцев мы могли выиграть. Конечно, медаль — это хорошо, но мы все хотели выиграть – хоккеисты, тренеры. Немного не повезло. Так бывает в жизни, и ничего с этим не поделаешь. В группе немного другие игры. Как наш тренер говорит, там идёт предварительная часть. С канадцами мы проводили первый матч, у многих ребят был мандраж, волнение. В финале такого бы не было. Считаю, что мы бы выиграли.После матча за бронзу настроение было хорошее, так как мы победили шведов, заключительный матч выиграли. Оставили хорошее впечатление для себя, болельщиков и тренеров. Хотелось закончить турнир хорошо.Считаю, что лучше играть до «золотого» гола, чем бить буллиты в плей-офф. Всё-таки буллиты — это своего рода лотерея, как многие говорят. Я бы лучше играл овертайм до забитого гола, хотя в матче с американцами силы уже были на исходе. Скоротечный турнир, много матчей. Выходил на площадку в овертайме, и уже чувствовалась сильная усталость. Нам тренеры говорили, что будет пять буллитов, но многие игроки не услышали. И после трёх буллитов некоторые игроки начали радоваться. Но нам тут же сказали судьи, что буллитов будет пять и нужно успокоиться. Не думаю, что это как-то эмоционально на нас повлияло. Это значения не имеет», — приводятся слова Сидорова на официальном сайте «Ак Барса».