Женская сборная России обыграла Швецию и в 1/4 финала МЧМ встретится с Чехией

Женская молодёжная сборная России одержала победу над командой Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась по буллитам со счётом 2:1.
57 минут команды сыграли без заброшенных шайб, а затем Швеция вышла вперёд благодаря голу Софи Лундин. Наша команда смогла тут же отыграться, шайбу забросила Нина Пирогова. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов Оксана Братищева принесла победу россиянкам.
Сборная России играла в группе А, все команды из которой выходят в плей-офф. Сборные США и Канады, занявшие первые два места, вышли в полуфинал напрямую, а команда России заняла третье место и в четвертьфинале встретится со второй командой группы В — Чехией. Шведки сразятся со сборной Финляндии.
Россия WU18 — Швеция WU18 — (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
0:1 — Лундин (Боувенг, Бергстрём), 57:15.
1:1 — Пирогова (Старовойтова), 58:10.
2:1 — Братищева, Б.
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