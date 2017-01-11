Женская сборная России обыграла Швецию и в 1/4 финала МЧМ встретится с Чехией

Женская молодёжная сборная России одержала победу над командой Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась по буллитам со счётом 2:1.57 минут команды сыграли без заброшенных шайб, а затем Швеция вышла вперёд благодаря голу Софи Лундин. Наша команда смогла тут же отыграться, шайбу забросила Нина Пирогова. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов Оксана Братищева принесла победу россиянкам.Сборная России играла в группе А, все команды из которой выходят в плей-офф. Сборные США и Канады, занявшие первые два места, вышли в полуфинал напрямую, а команда России заняла третье место и в четвертьфинале встретится со второй командой группы В — Чехией. Шведки сразятся со сборной Финляндии.0:1 — Лундин (Боувенг, Бергстрём), 57:15.1:1 — Пирогова (Старовойтова), 58:10.2:1 — Братищева, Б.