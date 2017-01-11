Три очка Маршана принесли «Бостону» победу над «Сент-Луисом»

«Бостон Брюинз» одержал выездную победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Скоттрэйд-центре» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 5:3 в пользу гостей.В составе победителей отличились Фрэнк Ватрано (9-я минута), Брэндон Карло (16),, оформивший дубль (18, 59), и Тори Круг (22). Маршан также отметился одной результативной передачей, набрав в сумме 3 очка. За проигравших голы забили Колтон Парэйко (24), Патрик Берглунд (51) и Кайл Бродзяк (60).Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут, его партнёр по команде Наиль Якупов — 11.