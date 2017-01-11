Хайнс: Захе нужно больше бросать, он должен играть более агрессивно

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс высказался об игре 19-летнего чешского форварда Павла Захи.«Почему он не забивает? Ему нужно больше бросать, лучше обращаться с шайбой в зоне соперника. Находить правильные позиции для броска. Сейчас этого не происходит.Вместо того чтобы задаваться вопросом, почему нет голов, давайте мы будем продолжать работать над тем, чтобы создавать моменты и использовать его навыки. Когда есть возможность, надо бросать. Он должен играть более агрессивно», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.