Мартемьянов: «Амур» сделает всё возможное, чтобы приблизиться к кубковой зоне

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура»поделился мнением о борьбе за попадание в плей-офф.«Мы по-прежнему в гонке. У нас большая домашняя серия из шести встреч, в которых разыгрывается 18 очков и в которой команда сделает всё возможное, чтобы приблизиться к кубковой зоне. «Амур» в этом сезоне сражается в каждом матче. Где-то турнирная таблица не совсем точно отражает работу команды — особенно в плане очков. Большую домашнюю серию наш штаб разделил на три части. Первая — Минск, Рига, «Йокерит», и всё внимание в плане видеоразбора — белорусскому клубу. Вторая часть серии — дерби с «Адмиралом», которому, как и нам, очки нужны как воздух. Ну а далее — «Слован» и «Медвешчак».Белорусский клуб зимой набрал очень хороший ход, причём подъём начался как раз с домашней победы над «Амуром». Атлетичная, быстрая команда, играет во многом в североамериканский хоккей. Но и у нас есть крепкие ребята, которые готовы дать «Динамо» отпор.Занозой сидит последний матч с «Медвешчаком», когда две ошибки на последних секундах лишили нас так нужных трёх очков. В целом и эту игру, и матчи с «Адмиралом» и «Куньлунем» провели на хорошем уровне. Вообще, к хоккеистам нет претензий — они в Новом году только добавили и в работе, и в самоотдаче. Учитывая, скажем так, объективные транспортные нагрузки дальневосточных клубов, способность игроков «Амура» добавить на финише сезона заслуживает всяческого уважения. Отступать нам некуда — в каждом матче обязаны биться за победу. Особо рассчитываем на дополнительную поддержку дальневосточных болельщиков, которые весь этот сезон радуют нас аншлагами. Вообще, я вижу, как команда в эти дни бьётся на тренировках, как она заряжена.Дальний Восток внимательно следит за воспитанником клуба защитником Артёмом Зубом, который хорошо дебютировал в национальной сборной и, уверен, будет прогрессировать в СКА. Но у нас подрастают и другие молодые таланты», — цитирует тренера Russoa-Hockey.