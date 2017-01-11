Бурмистров: я готов к давлению

Нападающий «Аризоны Койотс» Александр Бурмистров прокомментировал свой переход из «Виннипег Джетс».
«Я думаю, шансы попасть в одно из ведущих звеньев «Аризоны» у меня есть. Всё остальное зависит от меня самого. Ситуация у команды непростая, но надо выходить на лёд и пахать — других вариантов исправить положение я не вижу.
Когда придёт одна победа, за ней может последовать другая, там, глядишь, ещё одна. Вот так маленькими шажками пойдём вперёд. Что касается давления в игровом плане, так это для меня намного лучше. Точно лучше, чем сидеть на скамейке запасных. Пусть будет давление. Я к нему готов», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.