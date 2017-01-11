Кросби: стараюсь делать свою работу и не изобретать ничего лишнего

Капитан «Питтсбурга»прокомментировал тот факт, что забил 26 голов и возглавляет гонку снайперов лиги.«Когда чувствуешь себя хорошо, когда есть уверенность, можешь просто реагировать во время игры. Тогда ни о чём особенно не задумываешься. У нас хорошая команда. Все хотят помочь, все относятся к этому серьёзно. У нас сплочённый состав. Так что я просто стараюсь делать свою работу, как и все остальные.Надо думать только об этом. Ничего лишнего не изобретать, ничего не менять. Надо просто делать свою работу, и, с моей точки зрения, этим мы все и занимаемся. Когда мы так играем, это идёт на пользу каждому из нас в отдельности», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.