Гуськов: у СКА сейчас нет спада, матч с «Авангардом» — экзамен перед плей-офф

Заслуженный мастер спорта эксперт КХЛ ТВподелился ожиданиями от предстоящего матча СКА с «Авангардом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 11 января. Начало — в 19:30 мск.«Тяжело назвать фаворита в этом матче, команды из разных конференций, обе занимают лидирующие позиции. На данный момент у клубов не всё идёт гладко, поэтому сегодняшняя встреча — маленький экзамен в преддверии окончания «регулярки». Уже сейчас надо находить свою лучшую игру и подтачивать какие-то элементы, чтобы всё это работало в плей-офф.Нас ждёт упорная игра, предыдущая встреча СКА была сложная. Матч с ЦСКА был достоин финала Западной конференции. С «Авангардом» будет тоже достойный хоккей с обилием моментов и силовой борьбы.Не сказал бы, что сейчас у СКА спад. Команда просто находится в ожидании плей-офф, многие ребята чуть-чуть расслабились. Всю силу петербургских «армейцев» мы увидим в плей-офф.У СКА, ЦСКА, «Магнитки», «Ак Барса» и «Авангарда» одинаковые шансы на победу в Кубке Гагарина. Нельзя говорить, что кто-то на голову сильнее. В последние годы у нас чемпионат подравнялся, претендентов на кубок добавилось, и борьба между ними равная», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.