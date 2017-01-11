Широков: игроки СКА собирались без тренеров — было что сказать друг другу

Нападающий СКАвспомнил о победе над ЦСКА в «армейском» дерби и недавней четырёхматчевой серии поражений.«ЦСКА играет в агрессивный хоккей, претендует на первое место в лиге. Да и три предыдущих дерби только подтверждали, что нас ждёт крайне напряжённая игра. О зрелищности мне, как участнику, сложно говорить. Хотя были и буллиты, и незасчитанный гол в овертайме. Масса ярких событий. Зрителям наверняка понравилось. Дерби получилось, здорово, что мы его выиграли, выиграли в Москве. Незасчитанный гол в овертайме? Было всё понятно. Нам сразу сказали, что было вне игры. Поэтому – никакой паники и упаднических настроений. Спокойно сидели и ждали, пока судьи посмотрят эпизод.Больше думали о том, как прервать серию неудач. И уже тогда ждали дерби, понимая, что его надо обязательно выигрывать. Да, мы теряли очки, знали, как играет ЦСКА, и логично было предположить, что они могут нас догнать. Но ничего страшного. Мы их обыграли и имеем ещё матч в запасе. Напряжения никакого не возникло. Просто тренеры в нужный момент сказали правильные слова. Да и мы собрались между собой, уже без тренеров. Тоже было что сказать друг другу. Поняли, где ошибались, и нашли способы, как избежать ошибок в дальнейшем. Начали играть проще, перестали придумывать, и пришёл результат. Каждый сказал то, что думает, у кого что накопилось. У нас так принято. Это рабочие моменты, рабочие проблемы, которые надо преодолевать. Обид ни у кого не осталось. Да и какие могут быть обиды? Мы идём к одной цели. Одной семьёй, одной командой. И если начнём друг на друга обижаться – ничего не получится.Сколько я Знарка знаю, он всегда работает в одной манере. Всегда требует от каждого выкладываться на сто процентов. Тут никакого секрета нет. Казани мы уступили по буллитам, Ярославлю – в одну шайбу. Так что больше всего разговоров было об игре в Минске. Вот там было действительно ужасное начало. И, тем не менее, мы почти догнали соперника, нашли в себе силы, отыграли четыре шайбы. Но в дальнейшем такого допускать нельзя», — цитирует Широкова официальный сайт КХЛ.