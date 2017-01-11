Дацюк: перед СКА всегда стоит только одна задача – первое место

Форвард СКА Павел Дацюк высказался о неудачном старте 2017 года для команды.
«Начало 2017 года трудно занести нам в актив. У СКА выдалась неприятная серия из нескольких поражений подряд, но мы собрались и в нужный момент смогли одержать победу над сильным и принципиальным соперником на его же площадке.
Спады бывают у каждой команды – наш клуб не остался исключением. Надо продолжать работать и прибавлять в каждой игре. Победа над ЦСКА придаст нам уверенности в своих силах, зарядит положительными эмоциями, и мы продолжим борьбу за чемпионство. Перед СКА всегда стоит только одна задача – первое место», – цитирует игрока газета «Известия».