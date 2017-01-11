Трунёв: игровое время увеличилось в несколько раз, это нужно для уверенности

Нападающий «Северстали»высказался о своей игре и результатах команды.«Последний выезд? В целом могло быть и лучше. Надо было больше побеждать. К сожалению, меньше половины очков удалось взять. Победный гол «Йокериту»? Это точно не импровизация. На играх мы практически постоянно пользуемся такой расстановкой. Я встаю под бросок, и когда Юра выигрывает вбрасывание, наступает моя очередь. И когда всё удаётся, получаются голы. Не всегда, к сожалению, но бывает. Семь игр через день — это достаточно тяжело. Но все находятся в одинаковых условиях, и другого выбора у нас нет, нужно играть всегда на победу, вне зависимости от усталости.Побил свои личные статистические рекорды? Думаю, в первую очередь это доверие тренера. Моё игровое время увеличилось в несколько раз. Это очень важно и необходимо любому игроку для уверенности. И если игрок мастеровитый, то, чувствуя доверие тренера и имея достаточное количество игрового времени, он будет результативным на площадке. Я никогда не готовлюсь к играм одинаково. Всегда нужно ориентироваться на своё самочувствие, настроение, чувствовать своё тело. И от этого отталкиваться.Новый формат овертайма? В таком формате, играя три на три, больше вероятности забить гол. Потому что появляется больше свободного пространства на льду для взаимодействия. И любой провал одной из команд выливается в контратаку два в один или даже три в один. Но это не всегда удаётся.Ближайшие матчи? «Сибирь» – организованная, системная команда. «Авангард» — более мастеровитая и традиционно сильная в атаке. И с теми и с другими нелегко придётся, но обыграть их можно. Психологически, хотелось бы того или нет, на более сильного соперника всегда особый настрой», — цитирует игрока официальный сайт клуба.