Морис: этот Матч звёзд точно не будет для Лайне последним

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис надеется, что форвард Патрик Лайне восстановится от сотрясения мозга к Матчу звёзд Национальной хоккейной лиги.
«Это большая честь для такого молодого игрока. Он заработал этот вызов. За ним приятно наблюдать, в формате «3 на 3» он будет выглядеть отлично. Надеюсь, что он восстановится и сможет принять участие, но этот Матч звёзд точно не будет для него последним», — передаёт слова главного тренера канадской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.