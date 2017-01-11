Симмондс: вызов на Матч звёзд в какой-то степени сюрреалистичен

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Уэйн Симмондс поделился мнением о своём попадании на Матч звёзд НХЛ.
«Это в какой-то степени сюрреалистично. Это заставляет меня думать о том времени, когда я был ребёнком и смотрел, как все великие игроки принимают участие в Матче звёзд. Быть даже просто упомянутым в одном ряду с такими игроками – это особенный момент.
Посмотрите на некоторых ребят в нашей команде – все достойны быть на МВЗ. И получить первый вызов – это особенно для меня. Хочу поблагодарить партнёров по команде, тренерский штаб, всю организацию за то, что это стало возможным», – сказал Симмондс.