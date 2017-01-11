Видео. «Салават Юлаев» — «Спартак»

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Спартаком». Встреча проходила в Уфе и завершилась победой хозяев льда со счётом 5:3.На первой минуте матча Райан Стоа вывел «Спартак» вперёд, а в середине периода Дмитрий Калинин сделал счёт 2:0. Во второй двадцатиминутке уфимцы смогли перевернуть ход встречи, забив четыре шайбы. Отличились Томаш Мертл, Александр Логинов и Кирилл Капризов, сделавший дубль. В заключительной трети Алексей Кириллов сделал счёт 3:4, а на последней минуте «Спартак» снял вратаря и Денис Куляш послал шайбу в пустые ворота, установив окончательный счёт.