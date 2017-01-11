Видео. «Салават Юлаев» — «Спартак»

На первой минуте матча Райан Стоа вывел «Спартак» вперёд, а в середине периода Дмитрий Калинин сделал счёт 2:0. Во второй двадцатиминутке уфимцы смогли перевернуть ход встречи, забив четыре шайбы. Отличились Томаш Мертл, Александр Логинов и Кирилл Капризов, сделавший дубль. В заключительной трети Алексей Кириллов сделал счёт 3:4, а на последней минуте «Спартак» снял вратаря и Денис Куляш послал шайбу в пустые ворота, установив окончательный счёт.
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