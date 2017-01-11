Брагин: чтобы играть в атакующий хоккей, нужно 4-5 Капризовых и 3 Воробьёвых

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин поделился мнением о составе команды на МЧМ-2017, на котором команда заняла третье место.
«Я бы не сказал, что мы отказались от агрессивного хоккея. Канада и США сильны в атаке, поэтому нужно было перевести игру в их зону, где у них больше проблем. 10 минут это получалось, а потом за счёт скоростных качеств они смогли заставить отойти назад.
Чтобы играть в атакующий хоккей, нужно иметь четыре-пять Капризовых и трёх Воробьёвых, а у нас нападающих такого уровня маловато.
Сборная США? По буллитам – лучшая, а так… Мы могли выиграть. Повторюсь, немного не хватило креативных игроков в атаке», — цитирует тренера «Спорт-экспресс».