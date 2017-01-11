Шинин: для «Трактора» принципиально удержать четвёртое место

Защитник «Трактора»заявил, что для команды важно сохранить четвёртое место в Восточной конференции, чтобы начать плей-офф на домашней арене.«Позади почти 50 матчей в регулярном чемпионате, и за этот отрезок команде можно поставить четвёрку с плюсом. Конечно, для нас принципиально удержать четвёртое место, принципиально во всех отношениях: и чтобы начать плей-офф дома, и с точки зрения психологии, чтобы уверенно войти в плей-офф.70 лет – это знаковая дата, большой праздник для «Трактора». Жаль, что игра с «Торпедо» получилась не самой удачной для нас. Учитывая, что второй период мы провалили полностью, можно сказать, что набранное очко для нас на вес золота. В третьем периоде показали свою игру, потому что других вариантов у нас не оставалось, перед своими болельщиками мы не можем играть так, как во втором периоде, поэтому собрались и сравняли счёт», — цитирует игрока «Р-Спорт».