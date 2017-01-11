Умер экс-тренер молодёжных сборных России Ян Каменецкий

Бывший старший тренер юниорских и молодёжных сборных команд Россиискончался на 78-м году жизни, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Последним местом работы Каменецкого была СДЮШОР «Спартак», где он трудился до 2009 года.«Сегодня на 78-м году ушёл из жизни заслуженный тренер России Ян Лазаревич Каменецкий. Опытнейший тренер-методист, долгое время работавший в штабе юниорских и молодёжных сборных России.Федерация хоккея Росcии выражает соболезнования родным и близким Яна Лазаревича», — указано в сообщении на сайте.