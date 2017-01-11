СКА и «Авангард» определились с составами на матч в Санкт-Петербурге

Петербургский СКА и омский «Авангард» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало встречи — в 19:30 мск.
Состав СКА:
Шестёркин (Коскинен);
Ковальчук — Дацюк — Плотников, Хафизуллин — Войнов;
Гусев – Шипачёв — Дадонов, Чудинов – Белов;
Широков – Коскиранта — Барабанов, Яковлев – Зуб;
Тихонов — Прохоркин — Кетов, Рыков.
Состав «Авангарда»:
Фурх (Шилин);
Лемтюгов – Соботка – Пережогин, Мартынов – Медведев;
Михеев – Зубов – Пестушко, Густафссон – Меньшиков;
Бут – Кучерявенко – Лаута, Никитин – Григорьев;
Фищенко – Юньков – Махановский, Осипов.