Разин: если зрелый хоккеист не слушает и не забивает, это бесит

Главный тренер «Югры» Андрей Разин поделился мнением о российском молодёжном хоккее.
«Перспективы нашей «молодёжки»? Трудно оценивать перспективы именно «молодёжки», потому что они сегодня работают и стараются, а завтра влюбляются, женятся и дети у них рождаются. И ещё много других нюансов. На голову иногда сваливается такое, что ребята в этом возрасте могут не перенести минуты славы и быстро закончить, в прямом смысле слова. Это очень тонкая грань, поэтому не хочется говорить, что в молодёжном хоккее всё безоблачно. Есть талантливые ребята, но они сами должны раскрывать свои таланты.
Нравится ли мне работать с молодёжью? Мне нравится работать со всеми. Мне нравится, когда человек, которому объясняешь, слушает. Молодёжь в большинстве своем слушает и старается всё выполнять. Но если зрелый хоккеист и не слушает, и не забивает, и вредит команде, то это бесит… Молодёжи нужно много работать, и они стараются. У каждого игрока есть своя индивидуальность. Я всегда говорю: если ты забиваешь одну, а «привозишь» в свои ворота две, то ты плохой хоккеист, и уж тогда лучше сыграть 0:0. И неважно, взрослый хоккеист или молодой. Если игрок приносит пользу команде, то мне он уже нравится», — цитирует Разина официальный сайт МХЛ.