Р. Ротенберг: Дацюк на Матче звёзд НХЛ будет включён в список 100 лучших игроков

Вице-президент СКАпрокомментировал информацию о том, что форвард «армейцев»съездит на Матч звёзд НХЛ.«Внесение в список ста лучших игроков — это признание его хоккейной карьеры, очень важное событие в жизни Павла. Мы гордимся его достижением! И хоккейный клуб СКА, и тренерский штаб отпускают его на два дня на это мероприятие, которое имеет такое серьёзное значение для нашего хоккея. Эти сто человек в списке – самые влиятельные фигуры в НХЛ за сто лет! И мы можем только гордиться тем, что Павел Дацюк, который играет в клубе СКА и за сборную России, едет туда за свои заслуги перед хоккеем», — цитирует Ротенберга «Р-Спорт».