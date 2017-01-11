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Защитник «Салавата» Денис Бодров дисквалифицирован на три матча

11 января 2017, среда. 20:31. Хоккей
СДК КХЛ дисквалифицировал защитника уфимского «Салавата Юлаева» Дениса Бодрова на три матча, информирует официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов матча «Салават Юлаев» — «Спартак» принято решение переквалифицировать наложенное на защитника «Салавата» Дениса Бодрова (№ 33) наказание по правилу 526 б (Удар локтем) – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – на наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п. 1.3.2. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для хоккеиста повторным в нынешнем чемпионате, на него согласно п. 4.3.1. ст. 26 дисциплинарного регламента также накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

Посмотреть видео можно здесь.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев ХК Спартак Денис Бодров Хоккейное судейство
Новости. Хоккей
11 января 2017, среда
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