Участники Недели звёзд хоккея–2017 получат памятные медали

Медали матча звёзд КХЛ диаметром 80 мм и толщиной 10 мм весят порядка 400 граммов и изготовлены из латуни и нейзильбера с покрытием из золотого, бронзового, чёрного и прозрачного клиара.
При изготовлении наград было реализовано комплексное технологическое решение из более чем 20 стадий, включая полунепрерывное литьё, фрезерование, прокат, токарную обработку и гравировку. В совокупности производственный цикл изготовления одной медали составил порядка восьми часов.
Фото: Официальный сайт КХЛ
Памятные медали