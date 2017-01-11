Участники Недели звёзд хоккея–2017 получат памятные медали

Фото: Официальный сайт КХЛ Памятные медали

Континентальная хоккейная лига представила медали, которыми будут награждаться участники Недели звёзд хоккея–2017 в Уфе. Памятные награды изготовлены ювелирной компанией «АДАМАС» в едином стиле для трёх главных событий в рамках Недели звёзд – Кубка вызова МХЛ (15 января), Матча звёзд ЖХЛ (19 января) и Матча звёзд КХЛ (21-22 января).Медали матча звёзд КХЛ диаметром 80 мм и толщиной 10 мм весят порядка 400 граммов и изготовлены из латуни и нейзильбера с покрытием из золотого, бронзового, чёрного и прозрачного клиара.При изготовлении наград было реализовано комплексное технологическое решение из более чем 20 стадий, включая полунепрерывное литьё, фрезерование, прокат, токарную обработку и гравировку. В совокупности производственный цикл изготовления одной медали составил порядка восьми часов.