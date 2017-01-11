Бердников: кому-то в «Кузне» придётся поучиться в Высшей лиге или МХЛ

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга»поделился впечатлениями от матча с ЦСКА, в котором его команда проиграла со счётом 0:2.«ЦСКА с победой. Их преимущество было очевидным. В актив могу занести игру вратаря и игру в неравных составах, где не пропустили ни одного гола. Всё остальное было из рук вон плохо, особенно действия нападающих. Устал говорить, что без синяков и шишек голов в ворота соперника не будет. Кому-то придётся съездить поучиться в Высшую лигу, кому-то в команду МХЛ», — передаёт слова Бердникова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.