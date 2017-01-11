Квартальнов: ЦСКА сегодня сыграл мягковато и сверхакадемично

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал исход матча с новокузнецким «Металлургом», который завершился победой ЦСКА со счётом 2:0.«Вратарь у соперника сыграл очень хорошо. Три очка, выиграли. Это хорошо. По игре было преимущество. Была легковесность под воротами. Там где-то надо получить, проявить хладнокровие, мастерство. Этого нам не хватало. Было преимущество, но, если бы шайба залетела от шнурка или конька, всё могло быть по-другому.Я бы не сказал, что нам сложнее играть с аутсайдерами. Я не думаю, что мы выхлестнулись в игре с Питером. Такого не было. Нам нужно было сыграть немножко по-другому. В какой-то момент их вратарь поймал кураж. Для вратаря сегодня был хороший день. Надо было перестроиться, сыграть чуть-чуть по-другому, дожать. Но этого не хватало. Простота нужна. Мы мягковато и сверхакадемично играли. Нашей команде не это нужно», — приводит слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.