Дацюк: до включения в Зал славы мне ещё далеко, надеюсь, я ещё буду расцветать

Нападающий СКАподелился эмоциями от победы своей команды над омским «Авангардом» со счётом (5:3) и приглашением на Матч звёзд НХЛ.«Когда повели 4:1 в матче, побежали вперёд ещё забивать. Омск и так хорошо играл на контратаках, а после этого показали, что могут реализовывать моменты. В игре появилось напряжение. Забили в большинстве три шайбы, но и пропустили одну. Так что нужно продолжать работать.Очень приятно, что меня пригласили на Матч звёзд НХЛ, но до Зала славы мне ещё далеко. Моя карьера продолжается, надеюсь, я ещё буду расцветать. Спасибо за такое внимание и отношение ко мне, но без моих партнёров по «Детройту» ничего бы не было. Одному тяжело чего-то добиться в командной игре.Из-за отлёта в Америку пропущу два матча СКА, но, думаю, команда справится без меня. У нас длинная «скамейка», и все очень хотят играть. Надеюсь, дождутся меня. Просил ли я сам отпустить на Матч звёзд? Давайте оставим этот вопрос за кулисами, это такая интрига», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.