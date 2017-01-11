Тихонов: впервые забил без драки, всё благодаря Плотникову

Нападающий СКАподелился впечатлением от победы над «Авангардом» (5:3).«Мы нашли свою игру в третьем периоде, после четвёртой шайбы немного себя потеряли, стали допускать ошибки. Потеряли дисциплину чуть-чуть. Все вперёд летали, назад не такая сила была бегать. В перерыве нас собрали, высказали своё мнение, поставили на место. Начали играть.У нас игровой ритм хороший. Двигаемся, разговариваем, открываемся под друг друга. У всех желание огромное. Поиграли вместе, понимаем друг друга.Впервые забил без драки сегодня, обычно в комбинации пас или драка. Сегодня что-то было новое. Всё благодаря Сергею Плотникову. Он мне после первого периода дал новые краги, мои стали разваливаться. Первый бросок зашёл! Так что это его магия.У нас был урок из четырёх игр, когда мы расслабились. Каждый игрок знает, что такого нельзя допускать — надо играть с первого периода до последней сирены. Будем настраиваться», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.