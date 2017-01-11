Тихонов: впервые забил без драки, всё благодаря Плотникову

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился впечатлением от победы над «Авангардом» (5:3).
«Мы нашли свою игру в третьем периоде, после четвёртой шайбы немного себя потеряли, стали допускать ошибки. Потеряли дисциплину чуть-чуть. Все вперёд летали, назад не такая сила была бегать. В перерыве нас собрали, высказали своё мнение, поставили на место. Начали играть.
У нас игровой ритм хороший. Двигаемся, разговариваем, открываемся под друг друга. У всех желание огромное. Поиграли вместе, понимаем друг друга.
Впервые забил без драки сегодня, обычно в комбинации пас или драка. Сегодня что-то было новое. Всё благодаря Сергею Плотникову. Он мне после первого периода дал новые краги, мои стали разваливаться. Первый бросок зашёл! Так что это его магия.
У нас был урок из четырёх игр, когда мы расслабились. Каждый игрок знает, что такого нельзя допускать — надо играть с первого периода до последней сирены. Будем настраиваться», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.