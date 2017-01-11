Плэтт: мы уважаем «Металлург», они почти весь матч уступали всего в одну шайбу

Нападающий ЦСКАрассказал о своих впечатлениях от игры с новокузнецким «Металлургом», в которой москвичи выиграли со счётом 2:0.«Конечно, СКА — сильнейшая команда в лиге. В игре с ними мы отдали много сил, но тот матч уже в прошлом. Мы уважаем „Металлург“, они почти весь матч уступали нам всего в одну шайбу. ЦСКА сегодня был хорош в катании и контроле шайбы. И это создавало моменты, когда для того, чтобы противостоять нам, соперник должен был удаляться», — сказал Плэтт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.