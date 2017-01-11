Ли: «Магнитка» имела массу шансов выйти вперёд, но матч был неудачным

Защитник магнитогорского «Металлурга»поделился эмоциями после поражения в матче с ХК «Сочи» (3:5).«Это была не слишком хорошая игра. У нас было много возможностей забить, но голкипер соперников провёл отличный матч. В определённый момент, кажется, было соотношение 10:3 по броскам. Мы имели массу шансов вырваться вперёд. Но это был неудачный матч.Я думаю, ключевым моментом стало начало второго периода. Мы лидировали после первого периода, но не смогли сыграть настолько хорошо, чтобы после перерыва упрочить преимущество. Пропустили три гола, после чего уже соперник не давал столько возможностей, чтобы мы могли вернуться в игру.В паре эпизодов удача была на их стороне, вратарь сделал несколько важных сейвов. Можно сказать, что выручил свою команду. В целом соперник был сегодня лучше нас и имел больше шансов на победу», — цитирует Ли официальный сайт клуба.