ИИХФ рассматривает возможность изменения формата овертайма в финалах ЧМ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) рассматривает вариант избежать или сократить возможность проведения серии послематчевых буллитов в финалах международных турниров, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.
Согласно нынешним правилам, в финалах чемпионатов мира проводится 20-минутный овертайм в формате «пять на пять». В случае ничьей победитель выявляется в серии буллитов по пять бросков.
Как сообщается, одним из вариантов является проведение 20-минутного овертайма «пять на пять» или «четыре на четыре», спустя 10 минут после начала которого из каждой из команд будет убрано по одному игроку.