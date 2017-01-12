Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Питтсбурга»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:2.Уже на 35-й секунде встречипоразил ворота гостей, заработав своё 1000-е очко за карьеру в НХЛ. В середине второго периода россиянин оформил дубль, а на 45-й минуте Джастин Уилдьямс завершил комбинацию с участием, сделав счёт 3:0 в пользу хозяев.отыграл один гол, после чего команды обменялись точными бросками Никласа Бекстрёма и Патрика Хёрнквиста. Окончательный счёт установил Ларс Эллер, отправивший снаряд в пустые ворота «Питтсбурга».