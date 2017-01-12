Ларионов: 1000 очков Овечкина — огромное достижение для всего российского хоккея

«Если говорить о статусе и уровне игрока, то эта 1000 очков свидетельствует в первую очередь о его стабильности. Оказаться в категории людей, набравших 1000 очков в НХЛ, — это, безусловно, колоссальное достижение. Очень рад за Ови! В своём 31-летнем возрасте он по-прежнему находится на острие. Постоянство, с которым он находит возможность оставаться полезным команде, просто поражает. Меняются люди, меняется игра, а Овечкин как набирал кучу очков, так и продолжает это делать. Огромное достижение и для него лично, и для всего нашего хоккея.
Когда речь идёт о хоккеисте, выигравшем такое количество индивидуальных трофеев, как Овечкин, пусть даже и не завоевавшем Кубок Стэнли, — он заслуживает безусловного внимания как кандидат в Зал славы. Особенно с учётом всего, что он сделал для „Вашингтона“. Думаю, что рано или поздно ему ещё посчастливится выиграть и главный Кубок, поскольку команда у них сейчас более или менее сбалансирована. Но даже если и нет, вклад Овечкина в то, что его команда долгие годы играет достаточно успешно, пусть и не доходя до финала, колоссален, и одно это заслуживает всяческого уважения», — приводятся слова Ларионова на официальном сайте НХЛ.
>>> Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ
Видео гола Овечкина также можно посмотреть здесь