Салливан: «Питтсбург» может играть лучше, чем в матче с «Вашингтоном»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 2:5.«Они играют невероятно хорошо, выиграли шесть матчей подряд. С „Вашингтоном“ очень непросто играть, это одна из лучших команд лиги. Думаю, наши команды хорошо изучили друг друга, потому что мы часто встречаемся. Вряд ли у кого-то остались какие-то секреты. Обе команды очень хороши и показывают отличный хоккей. Мы смотрели видео нашего предыдущего матча, который мы проиграли со счётом 1:7, но не зацикливаемся на этом. Мы знаем, что можем играть лучше, чем показали в этом матче. Важно правильно отреагировать на это поражение», — приводятся слова Салливана на официальном сайте клуба.