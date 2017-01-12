Касатонов: Овечкин может и Гретцки догнать по голам

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал достижение нападающим «Вашингтон Кэпиталз»1000 очков в карьере НХЛ, а также отметил, что ему по силам догнатьв снайперской гонке всех времён. В регулярных чемпионатах НХЛ Гретцки забил 894 голов, на счету Овечкина 546 шайб.«1000 очков — это высочайшее достижение. Но главное — не останавливаться. А то тут Овечкин догнал Мориса Ришара и сказал: „Это значит, что я стал старым“. Ну, какой ты старый, Саша? Тебе только 31 год! Ещё играть и играть. Смешно думать о возрасте. Нужно дальше бить рекорды. Думаю, что Овечкин может и Гретцки догнать по голам. Всё зависит от того, как долго продлится его карьера. Вот Павел Дацюк спокойно играет. А Яромир Ягр сказал, что хочет выступать до 55 лет. Верю, что у Саши и дальше будет желание, как он будет относиться к своей работе. Может, с возрастом падает скорость, зато приходит мудрость. И открываются новые игровые качества. То есть талант Овечкина может заиграть новыми гранями», — приводятся слова Касатонова на официальном сайте НХЛ.