НХЛ: Брент Бёрнс — главный претендент на «Норрис Трофи» по итогам 1/2 сезона

Официальный сайт НХЛ провёл предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему защитнику («Норрис Трофи») по итогам половины сезона. В голосовании участвовали 12 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5-4-3-2-1).Главным претендентом на получение награды является защитник «Сан-Хосе Шаркс», который за 42 матча набрал 44 (17+27) очка.Полностью итоги голосования выглядят следующим образом: Брент Бёрнс — 53 очка, Виктор Хедман («Тампа») — 33, Ши Уэбер («Монреаль») — 27, Эрик Карлссон («Оттава») — 23, Дрю Даути («Лос-Анджелес») — 17, Райан Сутер («Миннесота») — 15, Данкан Кит («Чикаго») — 6, Райан Макдона («Рейнджерс») — 4, Зак Веренски («Коламбус») — 2.