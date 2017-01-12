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НХЛ: Брент Бёрнс — главный претендент на «Норрис Трофи» по итогам 1/2 сезона

12 января 2017, четверг. 10:02. Хоккей
Официальный сайт НХЛ провёл предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему защитнику («Норрис Трофи») по итогам половины сезона. В голосовании участвовали 12 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5-4-3-2-1).

Главным претендентом на получение награды является защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс, который за 42 матча набрал 44 (17+27) очка.

Полностью итоги голосования выглядят следующим образом: Брент Бёрнс — 53 очка, Виктор Хедман («Тампа») — 33, Ши Уэбер («Монреаль») — 27, Эрик Карлссон («Оттава») — 23, Дрю Даути («Лос-Анджелес») — 17, Райан Сутер («Миннесота») — 15, Данкан Кит («Чикаго») — 6, Райан Макдона («Рейнджерс») — 4, Зак Веренски («Коламбус») — 2.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Сан-Хосе Шаркс Брент Бёрнс
Новости. Хоккей
12 января 2017, четверг
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