Кожевников: Восток, где играют в более советский хоккей, вполне удобен для СКА

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал результаты последних двух матчей СКА — с ЦСКА (3:2 Б) и «Авангардом» (5:3) — и отметил, что команды Восточной конференции являются более удобными соперниками для питерских «армейцев», чем ЦСКА.«СКА готов к плей-офф. Но, в принципе, к плей-офф готовы и ЦСКА с „Авангардом“, они лидера покусали. Хотя, вспоминая матч первого круга в Омске, когда СКА выиграл лишь в дополнительное время, могу сказать, что на сей раз у Питера проблем было поменьше. Опять-таки за счёт большинства.С ЦСКА Санкт-Петербург мучился больше, чем с „Авангардом“? Тут всё дело в стиле. Всё-таки в Восточной конференции играют в более стационарный и комбинационный хоккей, который для СКА вполне удобен. А вот ЦСКА и некоторые другие клубы Западной конференции работают агрессивно, давят, прессингуют, садятся на защитников. В этом плане Восток у нас более советский, а Запад — более канадский.Защитники СКА медленно начинают атаки, у них есть определённые проблемы с переходом в нападение. И здесь именно ЦСКА для Санкт-Петербурга самый неудобный и самый опасный соперник. Что касается Восточной конференции, то она играет на тех скоростях и на том уровне агрессии, который СКА, учитывая кадровые возможности, способен „переварить“. Да, Казань дважды довела дело до буллитов, Омск — один раз, но, например, чемпионов из „Магнитки“ Питер легко перекатал со счётом 4:2. Так что, если исходить из нынешней ситуации, для СКА опасен прежде всего ЦСКА», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.