Нападающий «Медвешчака» Хедберг продолжит карьеру в Швеции

Нападающий «Медвешчака»продолжит карьеру в шведском «Рёгле», сообщается на официальном сайте загребского клуба. 22-летний швед задействовал пункт своего контракта, который позволяет ему вернуться в чемпионат Швеции, если «Медвешчак» будет находиться за пределами плей-офф к 10 января.Хедберг выступал за «Медвешчак» с сезона-2014/15, провёл за это время 134 матча и набрал 44 (20+24) очка.Команда Горди Дуайера занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 62 очка после 49 матчей, и отстаёт от зоны плей-офф на 10 очков.