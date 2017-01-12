Уильямс: что-то завозился этот Овечкин с голом — целых 35 секунд не мог забить

«Что-то завозился этот Овечкин со своим голом — целых 35 секунд не мог забить. Если серьёзно, то я просто покачал головой, потому что давно уже перестал удивляться чему-либо в его исполнении. Попросил арбитров не возобновлять игру сразу, а дать нам с болельщиками минутку, чтобы его как следует поздравить. Слушайте, это же и правда чертовски крутое достижение! После матча в раздевалке мы всей командой сделали это ещё раз», — приводятся слова Уильямса на официальном сайте НХЛ.
Видео гола Овечкина также можно посмотреть здесь