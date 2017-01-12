Тротц: по взгляду Овечкина было понятно, что случится что-то хорошее

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал достижениеотметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.«Все были счастливы. Ему не потребовалось много времени, чтобы набрать своё 1000-е очко. Он великолепно начал игру. Когда он завладел шайбой, по его взгляду было понятно, что сейчас случится что-то хорошее. Я и все ребята в команде очень счастливы за него.В Монреале я сказал ему: „Очень круто, что ты догнал Ришара по голам в Монреале, но, думаю, будет лучше всего, если ты наберёшь своё 1000-е очко здесь, перед своими болельщиками“. И он сделал это, и сделал это быстро», — цитирует Тротца Monumental Sportsnetwork.