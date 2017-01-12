Радулов: статистика Овечкина говорит сама за себя и показывает, какой он игрок

Нападающий «Монреаль Канадиенс»прокомментировал достижение, который в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:2) набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.«Саша Овечкин является прекрасным хоккеистом и настоящим лидером. Я думаю, что про Овечкина много говорить не надо, его все знают как великолепного игрока. Его статистика говорит сама за себя и показывает, каким хоккеистом он является», — приводятся слова Радулова на официальном сайте НХЛ.