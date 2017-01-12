Кузнецов: все видели, насколько Овечкин был заряжен на игру с «Питтсбургом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»поделился впечатлениями от матча с «Питтсбург Пингвинз» (5:2), в котором его одноклубникнабрал 1000-е очко в карьере НХЛ.«Хорошая игра получилась, было много моментов у обеих команд. Наверное, качество льда помешало командам показать ещё больше технического хоккея. Хорошо сыграли, удалось выполнить всё, что хотели. Немного в конце недоработали с удалениями. Когда Овечкин забил на первой минуте, сразу стало легче. Очень приятно, переживал за него, хотел, чтобы он быстрее добрался до отметки в 1000 очков. Все видели, насколько он был заряжен на эту игру», — приводятся слова Кузнецова на официальном сайте НХЛ.