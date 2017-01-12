Бекстрём: Овечкин — великий игрок, что и доказал в очередной раз

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал достижение, набравшего 1000-е очко в карьере в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:2). Россиянин открыл счёт через 35 секунд после начала встречи.«Совершенно неважно, кто из нас сделал бы ему передачу под 1000-е очко. Вся команда очень рада за него. Он великий игрок, что и доказал сегодня в очередной раз. 35 секунд — это всё, что ему потребовалось. Типичный Овечкин!» — приводятся слова Бекстрёма на официальном сайте НХЛ.